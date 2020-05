Nyt spinkelt håb for filmfans: Filmfestival i Cannes vil vise film i Venedig

Automatisk oplæsning

Der er igen et lille håb for dem, der drømmer om at se film fra filmfestivalen i Cannes i år.

Festivalens direktør, Thierry Frémaux, vil nemlig vise noget af programmet fra Cannes på andre filmfestivaler i efteråret. Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt Variety.

Et af stederne, hvor Frémaux håber at kunne vise film under markeringen Cannes 2020, er den populære filmfestival i Venedig. Den italienske festivals kreative direktør, Alberto Barbera, har udtalt, at han er åben for et samarbejde med folkene i Cannes som et tegn på solidaritet over for filmverdenen.

Samarbejdet mellem de to filmfestivaler kræver i sagens natur, at festivalen i Venedig afholdes. Men det er slet ikke sikkert, at der mellem 2. og 12. september vil være en filmfestival i Venedig som planlagt. Det forventes italienerne at fortælle mere om i slutningen af måneden.

Kort efter, i starten af juni, vil Thierry Frémaux afsløre de første filmtitler, han håber at kunne vise på andre festivaler. Ud over Venedig er håbet, at der bliver vist Cannes-film på festivaler i Toronto, San Sebastian, Busan, New York og på Frémaux’ egen Lumière Film Festival i Lyon.

Festivalen i Cannes skulle oprindelig afholdes fra 12. til 23. maj. Allerede i marts blev den udskudt på grund af udbruddet af coronavirus. Dengang lød det, at festivalen blev afholdt i slutningen af juni eller starten af juli. I midten af april meddelte arrangørerne, at udskydelsen var på ubestemt tid.

Som et lille plaster på såret for den udskudte festival har arrangørerne bag Cannes sammen med en lang række andre filmfestivaler offentliggjort, at de afholder en onlinefestival med titlen We Are One.

Fra 29. maj og 10 dage frem kan man på YouTube gratis se kurateret indhold fra festivalerne, heriblandt almindelige spillefilm, talks og dokumentarer. Også filmfestivalen i Venedig er blandt arrangørerne af We Are One.