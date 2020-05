Udskældt Woody Allen-film er nummer 1 i verden. På en billig baggrund

Amazon og skuespillere har vendt ham ryggen. Sydkoreanerne har derimod intet problem med Woody Allens nyeste film, ’A Rainy Day in New York’.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Mange steder er Woody Allen ikke vellidt. Sydkorea er tilsyneladende ikke et af de steder.

Her er Allens nyeste film, ’A Rainy Day in New York’, blevet modtaget så godt, at filmen lige nu er den mest indtjenende i verden. Sidste weekend tjente filmen over 330.000 dollars i Sydkorea. Det skriver The Guardian.

Hæderen som verdens bedst indtjenende film sker på en lidt billig baggrund, da størstedelen af verdens biografer i øjeblikket holder lukket på grund af coronakrisen. Og som konsekvens heraf har langt de fleste filmselskaber valgt at skubbe deres premierefilm til senere på året, så konkurrencen for ’A Rainy Day in New York’ er overskuelig.

Siden anklager om seksuelle overgreb fra adoptivdatteren Dylan Farrow har både Woody Allen og ’A Rainy Day in New York’ ellers været i problemer.

Filmen skulle oprindeligt have været tilgængelig via streaming på Amazon, men netgiganten indstillede i juni 2018 samarbejdet med Woody Allen.

I november sidste år indgik parterne et forlig, efter Allen havde sagsøgt Amazon for 68 millioner dollar for at opsige en kontrakt på i alt fire film. Det svarer til godt og vel 460 millioner kroner.

Det er ikke kun Amazon, der har taget afstand fra Allen.

Skuespillere fra filmen som Timothée Chamalat, Rebecca Hall og Selena Gomez har doneret store summer til velgørenhed, skriver The Guardian.

Hall har udtalt, hun fortryder at have arbejdet med Woody Allen, mens Chamalat forklarer velgørenhedsbidraget med, at han ikke vil tjene på sit arbejde med filmen.

Dylan Farrows anklager blev publiceret i Los Angeles Times i december 2017, efter filmen var optaget, men før post-produktionen var færdig. Woody Allen nægter sig skyldig i anklagerne.

I Danmark kunne filmen kun ses i biografen ved eventvisninger 29. januar. Den kan lejes online på flere streamingtjenester.