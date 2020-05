Eva Eistrup: Det er ikke ofrene, vi husker. Det er Peter Lundin, Pedal Ove og verdens mest uhyggelige ejendomsmilliardær

Robert Durst, hovedpersonen i HBO's true crime-serie 'The Jinx' ses her i retten. Han er tiltalt for at have dræbt sin veninde og fortrolige, Susan Berman, fordi hun angiveligt vidste, hvad der lå bag Dursts kones forsvinden og formodede død to årtier tidligere. Sagen er dog udskudt på grund af coronakrisen.