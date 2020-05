Tessa er et ikon for de fløjtende ligeglade, men DR fokuserer på det forkerte i ny dokuserie

Dokumentar afslører, at dyrt betalte score­coaches hyrer skuespillere og escort­piger. Men er det overhovedet interessant?

Såkaldte pickup-artists bruger manipulerende metoder for at score kvinder og tjener kassen på at lære deres tricks videre. Men dokumentar om fænomenet glemmer at løfte blikket mod de magtstrukturer, der gør metoden brugbar.