Hovedrollen skrider efter kun en enkelt sæson af den tredje mest sete serie

Normalt skriver skuespillere under på flere sæsoner, når de siger ja til at medvirke i de store internationale tv-serier. Ruby Rose, der har portrætteret en lesbisk Batwoman, har sagt op efter kun en enkelt.

Den australske skuespiller Ruby Rose har noget utraditionelt opsagt jobbet som hovedrollen i en stor tv-serie efter blot en enkelt sæson.

Det skriver flere internationale medier.

»Jeg har taget den meget svære beslutning, at jeg ikke vender tilbage til ’Batwoman’ i næste sæson«, siger skuespillerinden i en officiel udtalelse.

»Jeg er umådeligt taknemmelig for den fantastiske mulighed, som Greg Berlanti, Sarah Schechter og Caroline Dries har givet mig, og er taknemlig for at være blevet taget så smukt imod i DC-universet«, fortsætter hun.

Ruby Rose portrætterede den nyere inkarnation af Batwoman, den lesbiske Katherine Kane.

I øvrigt den første åbent homoseksuelle superhelt bragt til live på film og tv.

Selv om serien kun har kørt en enkelt sæson, var den overraskende populær. Både i forhold til de andre serier i tv-stationen CW’s superhelteunivers, men også helt generelt.

Den var således den tredje mest sete serie sidste år. Herhjemme kan man se serien på HBO Nordic, og Politikens anmelder Henrik Palle skrev blandt andet, at »Ruby Rose er som skabt til Batwoman-rollen med sit klassiske ansigt og sin veltonede fysik. Sexsymbol og superhelt i én og samme servering«.

Batwoman skal fortsat være lesbisk

Af samme årsag undrer flere sig over Ruby Roses pludselige exit.

Rose mødte en del kritik for at tage rollen, fordi hun ifølge flere fans ikke var »lesbisk nok« til at spille rollen. Det til trods for, at Ruby Rose selv sprang ud som lesbisk allerede som 12-årig, betegner sit eget køn som flydende og også brød igennem som en lesbisk karakter i Netflix-serien ’Orange is the New Black’.

Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix Australske Ruby Rose har været et queerikon siden hun var vært på australsk MTV i slutningen af 00'erne. Ud over en længere modelkarriere har hun været vært på programmer som 'Australia's Next Top Model' og medvirket i film som 'John Wick: Chapter 2', 'Pitch Perfect 3' og 'The Meg'

Den kritik er dog siden forstummet, og derfor spekulerer flere medier i, om det kan have noget at gøre med de tiltagende farligere arbejdsforhold, serien ser ud til at skabe.

En fra holdet er blandt andet blevet lam fra hoften og ned efter en ulykke, og Rose selv måtte gennemgå en akut rygoperation sidste år for at undgå lammelse efter et fejlslagent stunt.

Der er dog foreløbig ingen officielle årsagsforklaringer på opsigelsen.

Tv-stationen CW udtaler, at der kommer en sæson to med en ny Batwoman. Man vil fortsat gøre alt, hvad man kan, for at rollen skal spilles af en skuespiller fra LGTBQ+-miljøet.