Men kvinderne så godt ud: Instruktørs fuckfinger til den mandlige geniklub fik kun én Oscar. For bedste kostumer. Længere er vi ikke kommet

Louise May Alcotts roman ’Little Women’ er blevet taget under kærlig, kreativ behandling på både tv, film og teatret over to dusin gange, romanen er endda blevet fortolket i genrer som musical, opera og ballet. Syv gange er den blevet filmatiseret, første gang i 1917. Den engelske stumfilm er dog gået tabt.