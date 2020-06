Rystende dokumentar: USAâ€™s olympiske holdlÃ¦ge var sÃ¥ kold, at han begik sine overgreb, mens forÃ¦ldrene var i rummet

Maggie Nichols var engang en af verdens allerbedste gymnaster. På bommen, måtten, over hesten og i barren. Et kæmpe talent som barn og siden en kæmpe stjerne stadig som barn.

»Da jeg var yngre, var min drøm hele tiden at komme til OL. Så det havde jeg altid i baghovedet. Jeg elsker gymnastik, den energi, det giver mig. Det lærer dig at være stærk og uafhængig, at flyve gennem luften og gøre de ting, vi gør. Det er et adrenalinsus, der ikke kan forklares«, fortæller hun.