2 hjerter: 'Far til fire'-serien fortsætter sin overspillede løgn

Efter 77 år og 19 film er det forståeligt, at der efterhånden er opstået gnidninger i familien Far. I den nye ’Far til fire’-film er den i dyb krise.

Vi taler om decideret had søskende imellem og en far så demotiveret af daglige pligter, at han ligner en, der er ligeglad med, om socialforsorgen kommer for at tage flokken fra ham.

Siden Kaj Engholm og Olav Hasts tegneserie i 1953 blev filmatiseret første gang, har Far, Søs, Ole, Mie, Lille Per og Onkel Anders været marionetter i en konservativ utopi om kernefamiliært sammenhold, så hvis de nu er ved at eksplodere bag de kunstige smil, er der er ingen, der vil bebrejde dem det.