Jørgen Leth er ikke den eneste: Her er 6 romantiske, ydmygende, konfronterende og livsfarlige scener med karakterer, der går

Når vi går, risikerer vi at gå ind i nogen, vi risikerer at falde og slå os, og vi risikerer at opleve noget uventet. Derfor er gåturen grobund for nogle af de bedste filmede scener. Her er seks bud.