Jo, der ER fokus på mangfoldighed i den danske filmbranche. Alligevel ser intet ud til at ændre sig

De ved det godt i filmbranchen. Etniske minoriteter er stærkt underrepræsenteret – også i dansk film. Alligevel ser intet ud til for alvor at have ændret sig. Trods øget opmærksomhed på problemet er der stadig meget lang vej igen, lyder kritikken fra flere eksperter.

»Lige nu ser vi, at hvide mennesker i branchen blot udvider deres produktion og hyrer flere hvide kvinder og mænd i stedet for minoritetsgrupper. Vi bevæger os lidt, men det går ikke i den retning, det burde«, siger Clive Nwonka fra Department of Sociology ved London School of Economics. Han er en af de førende forskere på området.

Clive Nwonka har blandt andet undersøgt den etniske mangfoldighed i britisk film, efter at det britiske filminstitut i 2016 indførte en regel om, at man skal opfylde en række diversitetskrav for at få økonomisk støtte til film. Et på overfladen ambitiøst initiativ, som dog ikke har gjort en væsentlig forskel, siger forskeren.