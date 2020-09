Danske slaveskibe spiller pinlig hovedrolle i ny stor Hollywood-produktion

Slavehandel er et af de sorteste kapitler i danmarkshistorien, og det er et tilbagevendende tema, at det ømfindtlige emne er underbelyst.

Men nu bliver spottene tændt og denne gang for fuld styrke: Hollywoodstjernen Samuel L. Jackson står bag en ny, stor dokumentarserie om slaveri, ’Enslaved’, hvor han vil fortælle om slaverne og de umenneskelige slavetransporter over Atlanterhavet. Og i et af seriens seks afsnit spiller to danske slaveskibe en lidet flatterende hovedrolle.

Det er skuespilleren Samuel L. Jacksons første egenproduktion, og han bruger nu dokumentaren som anledning til at fortælle verden om menneskehandel og slavesejladser og samtidig opsøge sine rødder hos Benga-stammen i Gabon. Samuel L. Jacksons har ellers tidligere afholdt sig fra at tage til Gabon og jagte sine rødder, fordi han ifølge seriens medproducer Simcha Jacobovici ikke ville komme og tage fokus som den store Hollywoodstjerne.