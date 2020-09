Serien, som ingen anede, de trængte så meget til: ’Schitt’s Creek’ er som at blive pakket ind i vat og vugget i canadiske arme

Den canadiske tv-serie ’Schitt’s Creek’, som netop har ryddet bordet ved den årlige Emmy-uddeling, har indtil nu været en velbevaret hemmelighed i Danmark. Og det på trods af, at der findes hele seks sæsoner af serien, som nu alle sammen er tilgængelige på streamingtjenesten C More. Serien er skabt af Dan Levy og Eugene Levy, der er far og søn både i virkeligheden og i serien, og som har både det komiske talent, de imponerende øjenbryn og det handsome ydre tilfælles. »Den jødiske Channing Tatum«, som Dan Levys karakter, David Rose, kalder sig selv.

’Schitt’s Creek’ handler om den før så svinerige familie med efternavnet Rose, der har mistet alle sine penge og nu er tvunget til at tage ophold det eneste sted, de har råd, nemlig på et usselt motel i en lille, noller by med det uværdige navn Schitt’s Creek, som faren, Johnny, engang forærede sin søn som en joke. Det eneste, familien nåede at redde med sig, da kreditorerne tømte deres mansion, var deres tøj, og både forretningsmanden Johnny, den livsuduelige, panseksuelle David, hans Paris Hilton-agtige søster og deres fantastisk udgakkede mor Moira – der klæder sig som en gotisk Cruella de Vil med en udtalt parykfetich – krukker rundt i den lille by som diamantklædte zebraer i en miniwesternzoo.

Her blandt folk, der hedder Schitt til efternavn uden at grine, har Dolly Parton-frisurer og begraver alle deres fingre dybt, dybt nede i ostefonduen, skal familien Rose, dårligt hjulpet af deres privilegieblindhed og galoperende neuroser, se deres livsrealiteter i øjnene. Seriens hovedattraktion Moira (Catherine O’Hara), der engang var en feteres soapskuespillerinde, ser mest bare dybt i pilleæskerne og forsøger at gardere sig mod den brutale virkelighed ved at gå i en form for hi i motelværelsets skab. »Åh Gud, jeg ville slå ihjel for et godt koma nu«.