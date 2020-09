Største premiereweekend for et drama i 7 år: Danskerne tager i stort omfang på 'Druk'-tur i biffen

Trods diverse coronarestriktioner i de danske biografsale har Thomas Vinterbergs ’Druk’ trukket over 100.000 danskere i biografen på få dage.

Det er den største premiereweekend for et drama i danske biografer i syv år.

Filmen har fire dage efter premieren solgt 102.366 biografbilletter (88.966 billetter for selve premiereweekenden og 13.400 snigpremierebilletter), oplyser Nordisk Film i en pressemeddelelse.

»Jeg er overvældet over, at danskerne tager så vel imod ’Druk’. Det er en afgørende film for både min familie og jeg, og vi er derfor både lettede og taknemmelige«, udtaler Thomas Vinterberg.

Pudsigt nok skal vi helt tilbage til Vinterbergs film ’Jagten’ fra 2013 for at finde et dansk drama, der havde en bedre premiereweekend. Den blev set af 119.000. Men havde i sagens natur ikke en coronapandemi at kæmpe med.

’Druk’ vises i 145 biografer over hele landet.

Også hos filmselskabet Zentropa og Nordisk Film er jublen stor:

»Det her er en helt sensationel premiereweekend for et dansk drama. Det er en kæmpe forløsning at kunne konstatere, at det danske biografpublikum virkelig har taget fantastisk godt i mod filmen og føler sig trygge over at gå i biografen«, siger Frederik Honore, direktør i Nordisk Film Distribution i pressemeddelelsen.

Det har i det hele taget været en helt okay weekend for ’Druk’. Lørdag aften løb filmen med tre priser på den prestigefyldte San Sebastián International Film Festival.

Filmens fire mandlige hovedrolleindehavere Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang og Lars Ranthe modtog sammen prisen for Bedste Mandlige Skuespiller (Silver Shell for Best Actor), og derudover vandt den også Zinemaldia Feroz-prisen, der uddeles af den spanske presse for ’Bedste film i konkurrencen’ samt den katolske Signis-pris.