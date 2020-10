5 hjerter til 'Babylon Berlin': En stor og fræk fest med indbygget undergang

Hvis man injicerer en husmus med en gravid kvindes morgenurin, vil den få ægløsning inden fem dage. Det opdagede de tyske gynækologer Selmar Aschheim og Bernhard Zondek i 1927, hvormed verdenshistoriens første videnskabeligt udviklede graviditetstest var en realitet.

Og det spiller faktisk en rolle i tredje sæson af Tom Tykwers blændende flotte serieficering af Volker Kutschers noir-serie fra Weimarrepublikkens Berlin i de såkaldte brølende 20’ere. For Helga Rath, der bor sammen med antihelten og seriens mandlige hovedperson, Gereon Rath, er muligvis i omstændigheder, selv om hun ikke burde være det, fordi hun jo er gift med Raths forsvundne bror. Hvilket er en af de mange handlingstråde, der spinder os ind i det nedrigt indbydende mentale net, som er ’Babylon Berlin’. Spændende, javist. Men sandelig også lærerigt, fordi Helgas læge faktisk forklarer hende, hvad det går ud på med Aschheim-Zondek-testen, som den blev døbt. Og hun har efterfølgende lidt ondt af musene i deres terrarium, hvor de uvidende om den snarlige død på laboratoriets operationsbord til gnavere vimser ubekymret rundt i deres trædemøller. Som et billede på menneskene, der også alle er underlagt noget større, farligere og mere ildevarslende end dagliglivets trummerum.

Det er blandt andet derfor, at ’Babylon Berlin’ er så ualmindeligt fremragende. Alting betyder noget. Det hele er så vidunderligt gennemtænkt. Men trods denne gennemførte mise-en-scène-stemning udmærker serien sig ved en ekstrem grad af semiotisk sandsynlighed, som man i franske teori kalder for vraisemblable: Det kunne godt ske, alt, hvad der finder sted, selv om det reelt er utroligt. Og alt i alt er det imponerende, i betragtning af at vi både har at gøre med hemmelige selskaber, der hylder Hermes Trismegistus (den angivelige forfatter til okkultismeklassikeren ’Corpus Hermeticum’), mystiske mord, den stedse mere fremvoksende nazisme og det i et miljø, der på én gang er både lurvet og glamourøst. Uldfrakkernes brede revers, de slidte, brune snøresko, kvindernes overgjorte øjenmakeup og den evindelige cigaretrygning, ølbælning og allestedsnærværende promiskuitet, alt dette integreres fornemt i en historie, der bæres oppe af et stramt konspiratorisk plot og en håndfuld komplekst elskelige karakterer.