Guide: 5 du kan streame nu

Diskussioner om det urepræsenterbare i kunsten har været en del af kulturkritikken siden holocaust og de nærmest unævnelige forbrydelser, der overgik det jødiske folk. Men også vores tids særlige fokus på marginaliserede identiteter og systemisk undertrykkelse har gjort det væsentligt at diskutere, hvem og hvad der kan fortælle om dette og hint.

På samme måde har også det bestialske mord på journalisten Kim Wall været genstand for debat om, hvorvidt man overhovedet bør genfortælle det groteske forløb, for hvem tilhører Walls eftermæle? Tobias Lindholms take i hans serie ’Efterforskningen’ har været at følge sagens møjsommelige opklaringsarbejde, og han holder sig helt fri for at omtale gerningsmanden. Eva Eistrup lagde sig fladt ned, erklærede ’Efterforskningen’ for et stille mesterværk og kvitterede med fem bankende hjerter.

’Efterforskningen’ kan streames på TV 2 Play.