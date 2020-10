Hun skriver, spiller og instruerer selv: Radha Blank er ankommet til filmverdenen med en mission. Og masser af grin

Radha er manuskriptforfatter, hun har vundet dramatikerprisen 30 under 30 for sit lovende talent, men nu er hun blevet 40, og hun kæmper fortsat med at slå igennem. For at kunne betale huslejen til den skotøjsæske, hun kalder sit hjem i New York-bydelen Harlem, underviser hun unge i drama og manuskriptskrivning, men hun må kæmpe for at få deres respekt. Hvorfor skal de tage imod råd fra en mislykket forfatter?

Da hendes ven Archie skaffer hende et skrivejob hos den kridhvide teaterproducer Josh Whitman, må Radha gå på kompromis med sine kunstneriske og politiske idealer. Whitman (eller white man) får tidligt ’race-splainet’ til Radha, at man altså overhovedet ikke kan mærke, at det er en sort kvinde, der har skrevet det stykke, hun har givet ham, ’Harlem Ave’. Det reagerer hun knap så hensigtsmæssigt på. Og hun må kigge sig om efter nye veje at gå med sine ambitioner. »Skal jeg skrive en slavemusical? Eller et all-white teaterstykke?« spørger hun med ironien dryppende fra stemmen.

Radha har noget på hjerte. Hun vil skrive om, hvordan det er at være en 40-årig sort kvinde i New York og i en kunstverden. Det eneste sted, hun kan fortælle alt dette, er, når hun rapper. Da hun var yngre, skrev hun rim hele tiden, men hun har lagt det bag sig. Indtil hun beslutter sig for at opsøge en ung fyr ved navn D, der lavet beats og hjælper aspirerende rappere på vej. Her genopfinder Radha sig selv som RadhaMUSPrime. Men er det i hiphop eller på teatret, at hun skal bruge sin stemme?