Lille filmperle om feministisk Kristus-figur er spækket med humor og varme

Feminisme er ikke en sygdom eller noget, man skal være bange for«, har instruktøren bag den nordmakedonske film ’Gud eksisterer, hendes navn er Petrunya’ udtalt.

Ikke desto mindre reagerer mændene i hendes film, som om feminisme ikke blot er en sygdom, men noget, man både skal være bange for og rasende på.

Man kunne måske få den tanke, at Mitevska har hittet på sin historie for at illustrere sin påstand om, at i et patriarkalsk samfund vil enhver film, der tager sin kvindelige hovedperson alvorligt, uvilkårligt blive betragtet som feministisk. Historien om en ung kvinde, der hopper i en rivende flod og snupper et helligt kors for næsen af byens edderspændte ungersvende, bygger imidlertid på en rigtig begivenhed.