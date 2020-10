Anmelderne: Selv efter Mads Brügger-standard er 'Muldvarpen' det glade vanvid

En ny dokumentar om en førtidspensioneret kok, der gennem ti år infiltrerer Nordkorea, vækker stor begejstring i det danske anmelderkorps.

Politiken, Berlingske og Jyllands-Posten giver alle fem ud af seks hjerter og stjerner og kalder den det glade vanvid selv efter journalist og instruktør Mads Brüggers standarder.

»At Nordkorea er et forbryderregime kommer næppe for alvor bag på ret mange. Men det er sjældent blevet dokumenteret så godt og grundigt - og så underholdende - som i Mads Brüggers nye dokumentarserie ’Muldvarpen’«, skriver Berlingskes anmelder.

Den førtidspensionerede kok Ulrich Larsen tilbyder Brügger at infiltrere en nordkoreansk venskabsforening. Han stiger i graderne og ender med at tage på ture til det lukkede land, mens han filmer det hele.

Han får hjælp af en tidligere fremmedlegionær og dømt narkohandler, og sammen forsøger de at handle med repræsentanter for det nordkoreanske regime.

De finder ud af, at andre lande og privatpersoner køber alt fra missiler til narkotika fra Nordkorea trods handelssanktioner fra FN.

Minder om en James Bond-film

Hele omdrejningspunktet ender med at blive, at nordkoreanerne skal bygge en underjordisk våbenfabrik på en privat ø i Uganda.

» Det lyder og minder om noget fra en James Bond-film, tænker man flygtigt, indtil man erkender, at det er mindst lige så dramatisk som noget fra spionfiktionens sfære«, skriver Jyllands-Postens anmelder.

Politiken mener, som de andre aviser, at det ikke er den store overraskelse, at regimeleder Kim Jong-un ignorerer internationale sanktioner bag kulisserne.

Men det er nyt, at det bliver dokumenteret så åbenlyst.

»Det er nok også overraskende for mange, at Nordkorea er så veletableret i det globale sorte marked, at dets udsendinge kan flyve uhindret rundt mellem Europa, Afrika og Mellemøsten for at gøre forretninger med et varekatalog fuld af ubåde, tanks og langdistancemissiler«, skriver Politikens anmelder.

ritzau