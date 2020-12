Ny Disney Pixar-film har kæmpet med netop dette spørgsmål: Hvor stor må en sort mands næse være i en børnefilm?

Egentlig skulle der slet ikke have været en afroamerikansk mand med i Disney Pixars nyeste animationsfilm ’Soul’.

Da manden bag historier som den første ’Toy Story’, ’Op’ og Pixars seneste oscarvinder, ’Inderst inde’, Pete Docter, oprindelig skrev synopsis til filmen, havde en rebelsk og endnu ufødt sjæl med det simple navn ’22’ hovedrollen. En både visuelt og karaktermæssigt mere klassisk Pixar-figur.

»Jeg ville gerne undersøge, hvor vores personligheder kommer fra. Er det noget, der er prædefineret, eller kommer den, når vi er i verden? Og her virkede karakteren 22 som den rigtige hovedkarakter, for hun vil ikke ned til Jorden. Hun tror ikke, det er det værd. Og her tænkte vi så, at den bedste måde at overbevise hende på ville være at parre hende med en, der allerede havde levet«, fortæller Docter, da Politiken interviewer ham over Zoom i et af årets sidste coronavenlige interviews.