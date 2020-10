Guide: 7 film og serier, du bør streame netop nu

Selv om norske Magnus Carlsen gav skakspillet en renæssance i den brede offentlighed, da den unge tronrager fejede al modstand af banen på sin vej mod verdensmesterskabet, er der stadig noget støvet over det oldgamle spil.

Men det gør Netflix’ nye ’Dronninggambit’ nu noget ved. I hvert fald er vores anmelder så begejstret for serien om den forældreløse Beth, der udvikler sig til et enormt skaktalent og sætter konger skakmat – i både bogstavelig og overført betydning – at hun spekulerer i en kommende skakdille. »Aldrig havde jeg troet, at skak skulle få mit hjerte til at banke hårdt i brystet«, skriver Eva Eistrup og kaster 5 store hjerter afsted.

’Dronninggambit’ kan streames på Netflix.