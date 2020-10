Streamingtjeneste gør et scoop: Jon Stewart vender tilbage til skærmen som vært for sit eget program

Fans af den amerikanske komiker og tv-vært Jon Stewart kan godt begynde at glæde sig.

Godt fem år efter at have sagt farvel til ’The Daily Show’ vender Jon Stewart tilbage som vært i et kommende aktualitetsprogram på Apple TV+.

Streamingtjenesten bekræfter i en udtalelse, at den har indgået en aftale med Jon Stewart, der skal være ankermand på et timelangt tilbagevendende program, som »går i dybden med aktuelle emner, der er del af den offentlige debat i USA«.

Hvor mange programmer der bliver tale om, er endnu ikke kommet frem, men ifølge mediet The Hollywood Reporter, som var først med nyheden, vil programserien få premiere i det nye år.

Ikke helt væk fra skærmen

Efter 16 år på skærmen takkede Jon Stewart i 2015 af som ankermand på ’The Daily Show’. Et program, der gjorde ham til en af de mest skattede formidlere af politiske nyheder i USA, som altid blev leveret med et særligt glimt i øjet.

Helt væk fra skærmen har han dog ikke været siden da, og han har blandt andet medvirket i vennen Stephen Colberts ’The Late Show’ ved flere lejligheder.

Han har tidligere haft en aftale med en anden streaminggigant, HBO, om at udvikle en ny serie, men det samarbejde blev droppet i 2017.

Den 57-årige Jon Stewart har vundet i alt 20 Emmy’er for sin optræden som tv-vært i ’The Daily Show’.

I løbet af de seneste år har han også arbejdet for at fremme forholdene for krigsveteraner i USA og for de mange redningsarbejdere og familierne til dem, der døde eller kom til skade ved terrorangrebet i USA 11. september 2001.