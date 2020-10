Efter først af have fordømt 'Borat' omfavner Kazakhstan nu den gale satiriker

Mens Sacha Baron Cohens kontroversielle satirefilm ’Borat’ i 2006 havde premiere på filmlærreder verden over, så det anderledes ud i Kazakhstan.

Den kazakhstanske regering aflyste simpelthen alle visninger af den syrede komedie, fordi karakteren Borat i filmen gjorde så godt og grundigt grin med det centralasiatiske land.

Men nu er tonen en helt anden. Borat er nemlig tilbage med en populær og anmelderrost opfølger, og i Kazakhstan har man nu valgt at omfavne – og ikke fordømme – Sacha Baron Cohens karakter. Dermed er en af Borats faste vendinger blevet en del af landets nye turismestrategi. Det skriver flere medier, herunder The New York Times.

»Kazakhstan. Very nice!«, lyder sloganet fra landet nu, og det med tydelig reference til Borat-karakterens konstante brug af lige netop udtrykket »very nice«.

Det er faktisk »very nice«

I den originale film, ’Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan’, der altså kom i biograferne (med undtagelse af de kazakhstanske) i 2006, spiller Sascha Baron Cohen en tv-reporter fra den tidligere Sovjetrepublik. Et sted, hvor man ifølge filmen drikker heste-urin, afholder antisemitiske jødeløb og betragter kvinder som en genstand, manden kan eje.

Og filmens satiriske fremstilling af landet gik ikke ubemærket hen. Ud over at det blev forbudt at vise ’Borat’ i Kazakhstan, truede landet også med at sagsøge Baron Cohen.

Foto: Amazon Studios Skuespilleren Sacha Baron Cohen i 'Borat Subsequent Moviefilm'.

Skuespilleren Sacha Baron Cohen i 'Borat Subsequent Moviefilm'. Foto: Amazon Studios

Da traileren til efterfølgeren af ’Borat’ blev offentliggjort i år, var Sascha Baron Cohen forberedt på endnu en konflikt med landet. Men konflikten kom altså aldrig, og til The New York Times siger Karat Sadvakassov, der er næstformand for Kasakhstans turismeorganisation, at de har valgt at adoptere ’very nice’-sloganet »for at lade det dø ud naturligt og ikke svare igen«.

Så nu hedder landets slogan altså: »Kazakhstan. Very nice!«.

Det bliver brugt på plakater og også i videoer på sociale medier. Her går folk rundt i Kazaksthan og siger »very nice«. I en af videoerne er der sågar en mand, der drikker traditionel fermenteret hestemælk – ikke hesteurin – og siger: »Det er faktisk ... very nice«.