Fra bondeknold til præmiejurist: Det går allerede galt i titlen på dette drama om en mønsterbryder

Film kan godt være interessante uden at være helt vellykkede; fængslende undervejs uden til syvende og sidst at være overbevisende. I dette tilfælde belyser allerede titlen noget af problemet: En social rejse fra at være underklasse og barn af en misbruger til at blive præmiejurist fra Yale, et af USA’s fornemste universiteter, lyder ikke umiddelbart som et emne for den ’bondeknoldens klagesang’, som titlen istemmer.

Vel snarere anledning til en glædeshymne, så meget des mere som det er ’bondeknolden’ selv, der er fortællerstemmen, og som altså i den grad har fået sit på det tørre.

James David Vance hedder den i dag 36-årige familiefar og mønsterbryder, hvis bestseller af en selvbiografi har vakt en del politisk debat i USA. Og som nu er filmatiseret af den drevne Ron Howard, der før har filmet autentiske historier så gribende som ’A Beautiful Mind’ om den matematiske nobelpristager John Forbes Nash, så borende som ’Frost/Nixon’ om tv-samtalerne efter Watergate-afsløringerne og så medrivende som ’Rush’ om formel 1-kørerne James Hunt og Niki Laudas rivalisering. Foruden dokumentarer om blandt andre The Beatles og Luciano Pavarotti.