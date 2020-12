»Det kom som et chok for mig«: Mads Mikkelsen taler for første gang om at overtage rolle fra fyret Johnny Depp

Mads Mikkelsen kommenterer nu for første gang den rolle, han har overtaget efter Johnny Depp i den tredje film i ’Fantastiske skabninger’-serien.

Det er det amerikanske magasin Entertainment Weekly, som i forbindelse med et interview om filmen ’Druk’ har spurgt ind til Mads Mikkelsens nye rolle. En rolle, som blev ledig, da Johnny Depp i juli blevet fyret efter at have tabt en retssag i Storbritannien mod en tabloidavis, der omtalte Depp som ’hustru-voldsmand’.

Mads Mikkelsen ser frem til at spille rollen i ’Fantastiske skabninger’, som er skrevet af Harry Potter-forfatteren J.K. Rowling. Men det bliver også en udfordring, fordi han skal adskille sig fra Johnny Depp i karakteren.

»Vi prøver at finde ud af, hvordan jeg skal gribe rollen an. Der skal være en sammenhæng mellem, hvad Johnny gjorde, og hvad jeg skal gøre«, siger Mads Mikkelsen.

»Samtidig skal jeg også gøre rollen til min egen. Men vi skal finde nogle punkter, hvor vi kan koble dem sammen, så rollen ikke fuldstændig kører ud af et anderledes spor, nu hvor han har mestret rollen«.

I interviewet fortæller Mads Mikkelsen også, at »det kom som et chok for ham«, at han blev tilbudt rollen.

»Det er triste omstændigheder, og jeg håber, at de begge to er tilbage i sadlen igen inden længe«, siger Mads Mikkelsen med henvisning til Johnny Depp og ekskonen, skuespilleren Amber Heard.

#justiceforjohnnydepp

Den danske skuespiller blev ramt af noget af en shitstorm, da det blev annonceret, at han overtog rollen fra Johnny Depp. »Forfærdelig«, »selvisk«, »bedragerisk« og »forræder«, lød blot nogle af de flere hundrede kommentarer, der dukkede op på skuespillerens instagramprofil fra Johnny Depps mange fans.

De inkarnerede Depp-fans har udtrykt støtte til den skandaleramte hollywoodstjerne og opfordret omverdenen til at boykotte filmen under hashtags som #justiceforjohnnydepp, #boycottfantasticbeasts og #johnnydeppisourgrindelwald.

»Sikke en idiot man må være for at tage en rolle fra en, der fejlagtigt er blevet dømt for at være en voldsmand, mens han selv blev udsat for vold«, lød en af kommentarerne på Mikkelsens profil på Instagram.

Depp har selv fortalt, at han blev bedt om at forlade optagelserne af den tredje film i ’Fantastiske skabninger’-universet kort efter retssagen i juli, hvor retten havde fundet beviser for, at Depp og Amber Heard havde et stormfuldt ægteskab med voldshandlinger fra begge parter.

Optagelserne til filmen er i fuld gang i London, hvor Mads Mikkelsen skal spille over for stjerner som Eddie Redmayne, Jude Law og Katherine Waterston. Den tredje film i serien er sat til at udkomme i juli 2022. Der er endnu ikke kommet titel på den.