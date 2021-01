Han er en mand af folket, der ikke fatter C.V. Jørgensen: Men hvad kan den nye X Factor-dommer egentlig?

Man skulle måske tro, at en pandemi, der har bragt store dele af verden i knæ, også kunne få bugt med ’X Factor’.

Et koncept, der helt grundlæggende går ud på, at en person går ind i et lufttæt lokale og overdænger tre andre personer med aerosoler, så man i bedste fald kan ende med at stå på scenen i et andet lufttæt lokale og overdænge et helt publikum med selvsamme, luftbårne partikler.

Men nej. Sangtalentprogrammernes svar på kakerlakken kravler ufortrødent videre som det uimponerede skadedyr, der angiveligt kan klare at blive trådt på med mere end 900 gange sin egen vægt. Det er ’X Factor’ efterhånden også blevet. Ikke desto mindre kunne man nytårsdags aften opleve åbningen af programmets 14. sæson.