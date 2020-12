Mangler du også noget at grine af? Vi guider til 7 sjove film, serier og shows på Netflix

1Standup.Hannah Gadsby: Douglas

»Jeg er løbet tør for traumer. Havde jeg vidst, hvor populære traumer er i comedy, havde jeg måske holdt lidt igen«, siger den australske komiker i showet ’Douglas’, der blev tilgængeligt på Netflix i maj 2020, mens hun henviser til sin gigantsucces ’Nanette’, et show, der i 2018 gjorde den tasmanske standupper til verdensstjerne. Dér talte hun om at være lesbisk i en stat, hvor homoseksualitet var forbudt indtil 1997, og om at hade Picasso og andre mandlige kunstnere, der malede kvinder, ’som om de var kødvaser for deres pikblomster’. Der er intet, der kan overgå ’Nanette’, men i den svære toer, som hun selv kalder ’Douglas’ (selvom hun har lavet over ti soloshows) viser hun sin tekniske overlegenhed, når hun først pirker til patriarkatet og derefter spidder det med en lanse. Det er klogt, skævt og virkelig sjovt.