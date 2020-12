Forfatter sagsøger Netflix for at have stjålet historie

Kenny Wooten, en skolelærer og forfatter fra North Carolina i USA, har sagsøgt Netflix og skaberne af Netflix-serien ’Outer Banks’, skriver en række amerikanske medier, heriblandt Variety.

Wooten mener, at skaberne af serien har stjålet plottet og mange elementer fra hans roman ’Pennywise: The Hunt for Blackbeard’s Treasure’ fra 2016.

Forfatteren har i sit søgsmål, der blev indgivet 21. december, fremhævet, at serien har mange ligheder med hans roman: Den foregår i området Outer Banks på den amerikanske østkyst, har samme antal hovedpersoner, der har samme historie som i hans roman. Ligesom de har samme modstandere – en rig velgører og en korrupt politimand – og opdager de samme spor, der leder dem til skjulte skatte.

Variety har forsøgt at få en kommentar til beskyldningerne fra Netflix, men streamingtjenesten har ikke reageret.

Kenny Wooten vil have betaling for brud på sin ophavsret, ligesom han løbende vil have royalties fra serien.