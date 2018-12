I har stjålet min signatur-move! Rapper sagsøger skaberen bag verdens mest populære computerspil Den amerikanske rapper 2 Milly er ikke glad for, at karakterer i 'Fortnite' danser rapperens signatur-dans.

Endnu engang står ’Fortnite’ i en kattepine om ophavsret.

Denne gang fordi den Brooklyn-baserede rapper 2 Milly sagsøger firmaet bag computerspillet. Det sker efter, at han i længere tid har anklaget dem for at have stjålet hans dansetrin og brugt det i det ekstremt populære og indtjenende spil. Det skriver The Guardian.

De har aldrig spurgt om min tilladelse 2 Milly, rapper

Ifølge rapperen, der egentlig hedder Terence Ferguson, har spillet misbrugt hans moves, uden at han har modtaget nogen form for kompensation eller anerkendelse. Det fremgår af det søgsmål, han har sendt til forbundsdomstolen i Los Angeles.





»De har aldrig spurgt om min tilladelse«, siger 2 Milly til The Guardian.

Nægter at kommentere

Det er det såkaldte ’Swipe It’-dansetrin, der har sat gang i diskussionen om ophavsret.

Ifølge 2 Milly opfandt han dansetrinnet allerede i 2011 – længe før ’Fortnite’ overhovedet var blevet til. Det var dog først, da rapperens indspillede singlen ’Milly Rock’ og den dertilhørende musikvideo 2015, at dansen for alvor blev en dille. Det er fra den video, hævder 2 Milly, at udviklerne bag computerspillet har stjålet dansetrinnet.

Rapperen ønsker først og fremmest, at en dommer sætter en stopper for spillets brug af dansen. Herefter skal der tages stilling til, præcis hvilken og hvor stor en skade, det har forvoldt rapperen.

Spiludviklingsfirmaet Epic Games, der står bag ’Fortnite’, har afvist at kommentere på søgsmålet.

Får kritik for at stjæle

2 Milly er langt fra den første, der brokker sig over Epic Games’ lange fingre.





Også rapperen og sangeren Chance The Rapper har kritiseret spillet for ikke at inkludere sangene bag dansetrinene. Ifølge ham afholder det kunstnerne bag fra at få deres andel af spillets indtjening.

Ligeledes har skuespilleren Donald Faison, der spillede med i tv-serien Scrubs, været ude med riven. Også han undrer sig over, at hans dansetrin er blevet ’stjålet’.

»Kære Fortnite. Jeg er smigret? Selv om en del af mig tænker, at jeg bør tale med en advokat«, skrev Donald Faison i et tweet tilbage i marts.

’Fortnite’-spillet blev hurtigt efter dets udgivelse i 2017 et af historiens med populære spil. Det er gratis at spille, men spillerne kan med rigtige penge købe sig til nyt tøj, gear og ikke mindst nye dansetrin, som deres avatar i spillet kan udføre.

Spillets forskellige danse er flere gange gået hen og er blevet kulturelle fænomener, der har spredt sig til legepladsen, de sociale medier og også til sportsverdenen, hvor atleter bruger dansetrinnene i deres sejrsdanse. Især er den såkaldte floss-dans blevet voldsomt populær.

Skaberen af ’Fortnite’ var per oktober i år 99 milliarder kroner værd.