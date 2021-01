Dokumentar om togulykken på Storebælt: »Det var et voldsomt syn. Det vil jeg aldrig ønske for andre at se«

Mikkels mor kan godt lide at gå med farverige huer i pangfarver som lilla eller lyserød, og på hendes laptop er der Amnesty-klistermærker, fordi hun arbejder for Amnesty International. Det fortæller Mikkel og hans far politiet, der arbejder på at få identificeret ofrene. Det er 14 timer efter togulykken på Storebælt tidlig morgen 2. januar 2019, hvor 8 personer omkommer, og 16 såres.

»Ja, det er Linda«, lyder hendes telefonsvarerstemme friskt igen og igen, når Mikkel ringer til hende. Hun er ikke mødt på arbejde, hun er ikke i sin lejlighed, og Mikkel kan ikke finde ud af, om det virkelig er hendes cykel, der står parkeret på Odense Banegård. Da han endelig taler med politiet den aften, er den onde erkendelse ved at finde vej.

Dokumentaren ’Togulykken på Storebælt’ opklarer ikke noget. Der er ikke noget, der afsløres eller afdækkes. Danmarks største togulykke siden 1988 skyldtes, at en sættevogn fyldt med ølkasser og med defekt låsemekanisme blæste af et modkørende godstog og ramte forreste del af IC4-toget, der var på vej til København med 133 passagerer om bord. ’Togulykken på Storebælt’ handler om ulykken som personligt traume og følger ud over Mikkel, der mistede sin mor, 4 personer, der var til stede i toget og tacklede chokket vidt forskelligt.