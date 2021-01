5 grunde til, at du bør hoppe med på hormonmonstertoget 'Big Mouth' på Netflix

Kender du ikke bare det med at være vild med en pige fra klassen og forkrøblende usikker på alle dele af din egen eksistens og samtidig hele tiden at have lyst til at bolle en hovedpude med hul i, som du har puttet to poser mikroopvarmet minestronesuppe ind i? Måske ikke.

Men at animationsserien ’Big Mouth’, skabt af og baseret på barndomsvennerne Nick Kroll og Andrew Goldbergs erfaringer, handler om en flok på én gang afsindigt liderlige og skamfuldt ængstelige teenagere, betyder ikke, at den ikke med sin smertekomik rammer det menneskelige vilkår lige i røven.