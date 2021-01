Guide til din streaminguge: Her er 7 homoforhold, du skal have styr på

Lesbiske har fundet vej ind i nærmest samtlige serier og spillefilm i disse år efter gennembruddet i HBO’s ’Orange is the New Black’, og det er dem velundt. Og Ryan Murphy fik lempet transkønnede ind i mainstream via sin ’Poses’, som i beskeden grad har smittet af rundt omkring i produktionsmiljøerne.

Men hvad blev der af gode, gamle, oldschool mandlige homoer, siden Jake Gyllenhaal i ’Brokeback Mountain’ i 2005 jamrede ud over højsletten til Heath Ledger: »I don’t know how to quit you!«?