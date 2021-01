5 hjerter: Denne film er en skønhedsåbenbaring af håndtegnet animation

En tegnefilm om to piger i pagt med naturkræfterne og i kamp mod vold, magtsyge og naturfjendsk undertrykkelse. Sådan kunne et signalement godt lyde, men også sådan her: To unge mennesker i pagt med ulve kæmper imod en ’civilisation’, der driver rovdrift på naturens kræfter.

Hvis det første får dig til at tænke på ’Frost’ og Disney, men det sidste snarere på japanske Hayao Miyazakis ’Prinsesse Mononoke’– ja, så behøver du bare tilføje utrolig smuk håndtegnet animation i en tredje og helt original stil for at have en foreløbig karakteristik af ’Wolfwalkers’.

Den er både afslutningen og den kunstneriske kulmination på den førende irske animationsinstruktør Tomm Moores ’irske folkloretrilogi’, hvor alle tre film forener barnligt nysgerrig munterhed med folkeeventyrets selvfølgelige hverdagsmagi og alvor. Men denne gang er tegnekunsten selv næsten vigtigere end historien:

I ’Brendan og hemmelighedernes bog’ (2009) tog den todimensionale stilisering af figurerne inspiration fra titelbogens middelalderreligiøse illustrationskunst (ligesom i kirkerudemosaik eller ikoner). Formen blev lidt rundere i ’Sangen fra havet’ (2014) om nutidsbørns søgen efter deres mor, som efter folkesagnets model er forvandlet til en sæl.

Den konturfaste forenklende, men livfulde stil fastholdes nu i figurerne, men baggrundene er gyldengrønt udfoldet natur i organisk varieret frodighed og næsten jugendslyngede kompositioner – over for en kras kontrast af goldt og stift forenklet bondeland og bybilleder, rækkevis af gavle eller pløjemarker.