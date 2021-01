Det er velkendt, at Tiger Woods fik den i hul på lidt for mange baner. Så hvorfor skal vi høre historien igen?

Hvorfor lave en dokumentar om en af verdens bedste golfspillere nogensinde, når nu mandens liv i forvejen er alt andet end underbelyst i medierne – af gode og mindre gode grunde: Hans professionelle sportsliv rummer op- og nedture af de dimensioner, drama og store tragedier gøres af. Men nedturene skyldes forhold, som er mere end tvivlsomme begrundelser for den globale sladderpresses hensynsløse opmærksomhed, nemlig et privatliv, der burde have lov at være privat.

Stort talent er inspirerende. Og Eldrick ’Tiger’ Woods (kælenavnet blev først officielt fornavn, da han var 21), der svingede sin første golfkølle som 1-årig, blev ved, til han som 30-årig havde 46 store turneringssejre på cv’et.

Over en periode på 22 år – fra 1997 til 2019 – har han vundet den prestigefyldte amerikanske major-turnering The Masters på Augusta-banen i Georgia fem gange foruden US Open og British Open tre gange hver. Plus altså alt det andet. Både kameramanden og jeg holder vejret, fra den mand sender kuglen høøøøjt op og laaaangt af led over sø og land – og til den lander mindre end en meter fra hullet!

Hvordan er han blevet så god? Hvad har det gjort ved golfscenen i USA og verden over, at en mand af blandet etnicitet – heriblandt afroamerikansk og asiatisk – sådan ryddede den hvide sports hylder for pokaler? Gode spørgsmål, som man efter sammenlagt godt tre timers film desværre stadig ikke har bedre svar på end før. Trods revl og krat af eksisterende billeder, fra tv-dækning til familievideoer, er det småt med nye oplysninger af betydning.

Et tredje godt spørgsmål – hvad har den succes gjort ved ham selv? – prøver filmen godt nok at besvare. Og dog: ikke godt nok, nemlig kun ved endnu en kannibalisering af det privatliv, som pressen for længst har gennemsnaget under påskud af medfølelse med hans ekskone og børn og – ligesom mange af hans frafaldne sponsorer – med hyklerisk forargelse over hans »svigt som rollemodel for unge mennesker«.