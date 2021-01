Excentrisk satiriker fortæller om New York i ny Netflix-dokumentar: Hun elsker jazz og cigaretter og foragter forældre, der går op i sikkerhedsseler og sukkerpolitik

Der er noget helt vidunderligt ved at se manden, der har lavet nogle af vores tids bedste, men mest ubehagelige og voldelige film (’Taxi Driver’, ’Goodfellas’, ’Cape Fear’, ’The Departed’, osv.), sidde og klukle sig igennem den ene samtale med Fran Lebowitz efter den anden.

Martin Scorsese er ud over at være en af verdens bedste filminstruktører tydeligvis den newyorkerbaserede satiriker og forfatters allerstørste fan, at dømme efter den måde hans skuldre hopper op og ned på, hver gang hun åbner munden, og endnu en knastør sætning falder ud: »Bare en enkelt tur i subwayen ville forvandle Dalai Lama til en vanvittig rasende galning«.

Titlen ’Pretend It’s a City’ er Lebowitz’ råd til alle, der bevæger sig rundt i New York, som om de befandt sig hjemme på Lars Tyndskids mark eller med snuden nede i deres mobiltelefon. Vi ser hende vandre rundt i byen i sit ikoniske blazer-jeans-og-cowboystøvle-look og skumle og himle, hver gang nogen støder ind i hende. Det er her i den umulige evigt (til det værre) forandrende sig by, hun tanker op på den irritation over andre mennesker, som er hendes analytiske og humoristiske brændstof. Det er galvaniseret brok som en slags kunstform.

Hovedomdrejningspunktet i den syv episoder lange dokumentar om Fran Lebowitz er byen, som hun flygtede til som ung fra den jødiske middelklassefamilie i New Jersey, som – ligesom man gjorde i alle andre familier dengang i 1950’erne – havde opdraget hende til først og fremmest at være en mands hustru. New York var den barske favn, hun landede i. »En af grundene til, at unge homoseksuelle mennesker kom til New York dengang, var, at de var homoseksuelle«, forklarer hun, før hun leverer seriens absolut bedste oneliner: »Det skabte en masse vrede homoseksuelle. Og der er intet bedre for en by end en tæt befolkning af vrede homoseksuelle«.