'Babylebbe' er en troværdig skildring af en dannelsesrejse i det dunkle diskoteks underverden

I en tid, hvor biograferne er lukket, og hvor den slags tjenester, som nordmændene kalder strømme, rokker ved alle de gamle måder at se film og fjernsyn på, er de fast cementerede fortælleformater på mange måder i opbrud.

Hvad det på sigt vil betyde for de klassiske formater, kan man kun gisne om, men her og nu giver det under alle omstændigheder ekstra god mening til at fokusere på kortfortællinger, der i den normale mølle let ville blive overset.

Da ’Babylebbe’ var i kortfilmkonkurrence på festivalen i Berlin sidste år, prioriterede vi i Politiken at bringe et stort interview med Tone Ottilie, men først nu er filmen fra Filmværkstedet tilgængelig online.