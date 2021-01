4 hjerter: Marvel sætter et syret spor i tv-historien

Den her tv-serie er ... mærkelig. Den er ikke fremragende, men jeg ved, at jeg kommer til at følge med uge efter uge for at se, hvad den nu finder på.

’WandaVision’ er den første af mange kommende tv-serier baseret på filmsuperheltene fra det Disney-ejede Marvel Studios, som er kørt i stilling til at indtage streamingmarkedet fra platformen Disney+. Men ’WandaVision’ er ikke en serie om Marvel-superhelte, som man har set dem før i verdens mest indbringende filmfranchise. Den er noget helt andet. Et tv-eksperiment kunne man kalde den. En kuriøs, trippende febervildelse af en selvbevidst, kløgtig og metanørdet fjernsynsfabel, der fik mig til at sidde i sofaen og tænke: »Hvad hulen har Marvel gang i?«.

På den ene side føles ’WandaVision’ som en superhelts søde drøm om et helt almindeligt liv som hjemmegående hustru med kontoransat ægtemand, der bor i et forstadskvarter i 50’ernes USA, hvor alle altid er i godt humør, med en punchline fulgt af dåselatter. På den anden side er serien som et mareridt, der ville få samme superhelt til at jamre i søvne, mens forstadskvarteret begynder at sitre i billedet som en kunstig kulisse med stive smil over stakit og ranke roser.

’WandaVision’ giver mig følelsen af at være fanget i ’Pleasantville’ og ’The Truman Show’, mens David Lynch får min tv-skærm til at slå revner og lade ’The Twilight Zone’ stråle ud af sprækkerne. Det er krybende uhygge i letbenet familieunderholdning. Hallucinatorisk horror på settet i en sitcom, hvor truslerne titter frem i glimt som tekniske uheld midt i primetime, lige mens man sidder der og hygger sig.