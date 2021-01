5 hjerter: Historien om de sidste sorte mænd i San Francisco sætter fingeren på alle de ømme punkter

At kalde en mand, der kommer til kort i tilværelsens kappestrid, for Jimmie Fails, lyder som en dårlig vittighed.

Men skuespilleren, som spiller Jimmie Fails i ’The Last Black Man in San Francisco’, hedder faktisk Jimmie Fails. Jimmie med det fiaskoklingende efternavn har ovenikøbet også været hovedforfatter til historien om to afroamerikanske mænds kamp for at beholde en flig af skindet på næsen i et San Francisco, hvor de sorte stille og roligt sammen med hippierne er blevet skubbet ud af deres egen by.