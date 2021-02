'Parterapi' er reality-tv i bedst tænkelige forstand

»Jeg vil ikke have noget ansvar. Jeg vil have al den sex, jeg ønsker, uden at jeg skal gøre noget for det. Og det skal være både spektakulært, begejstret og ægte«.

Ordene kommer ud af munden på Mau, en pæn midaldrende mand med lysende blå øjne, der er i parterapi med sin lysende kone, Annie. I 23 år har hun levet med hans galoperende narcissisme og svindende empati, men er nu tydeligvis kommet i kontakt med en slags nej.

Fascinerende, forvirrende Mau og Annie, der på en gang virker forelskede og vildt dysfunktionelle, er et af de fire par, vi følger i den amerikanske doku-serie ’Parterapi’. Serien er fra 2019, men er nu lykkeligvis købt af DR, så vi også kan hænge ud i klinisk psykolog og psykoanalytiker Orna Guralniks helende praksis.

I første sæson, som er tilgængelig nu, følger vi fire meget forskellige par, hvis historier og forløb på hver sin måde fungerer som potent pr for terapi som en sjælegave – hvis man vel at mærke havner i de rigtige terapeutiske klør. Og åh gode gud, hvor er dr. Orna et på menneskehedens vegne optimismevækkende bekendtskab, som hun formår at balancere på op til flere knivsægge. Personlig og varm, men nøgternt professionel, og lyttende, men udfordrende med en på en gang intens og radikalt mild tilstedeværelse. Jeg må konstatere, at jeg lider af akut mangel på simpelthen at være hende.

Det, der overfladisk betragtet synes at være det åbenlyse spørgsmål – nemlig: Hvorfor er I kommet herhen? – er der i flere af tilfældene meget lidt åbenlyse svar på. Lauren er transkvinde og kæreste med Sarah. På overfladen er uenigheden spørgsmålet om børn og hvornår, men efterhånden som de tektoniske parforholdsplader begynder at rykke på sig, kommer Sarahs manglende erkendelse af sin elskedes eksistentielle vilkår som transperson frem.