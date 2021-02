Er Martin Becks tid ved at være ovre? Hans næstkommanderende ligner en ny hovedperson

I den ærværdige litteratur betyder udødelighed, at værket også efter forfatterens død lever videre. I krimiernes mere prosaiske og hårdkogte kommercielle univers forholder det sig lidt anderledes. Her lever forfatterens figur videre efter forfatterens død.

I hvert så længe der er efterspørgsel på nye afsnit med eksempelvis Martin Beck. Sjöwall-Wahlöös berømte hovedperson fra den banebrydende krimiserie ’Roman om en forbrydelse’.

Beck har i en årrække været spillet af Peter Haber, men i ’Den fortabte søn’, der har nummer 42 og den fjerde og sidste i den nye portion krimier med Martin Beck, er udødeligheden langtfra sikret. Beck står nemlig over for endnu en risikabel operation i hjernen.

I mellemtiden er det hans næstkommanderende, Alexandra ’Alex’ Beijer, der står for at skulle opklare en speget sag, da en hundelufter pludselig finder en fem år gammel underkæbe, som nogen har tabt i skoven. Næppe deres egen. Liget viser sig da også at tilhøre en ung mand, som blev meldt savnet fem år tidligere. En celeber sag, idet den unge Viktor var søn af den berømte forfatter Cecilia Eklund.

Beck er ude af billedet. Og så alligevel ikke. For det var i sin tid Beck, der stod for opklaringsarbejdet af den henlagte sag. Så da Alex opdager, at den gamle sag er fuld af mystiske huller, må hun opsøge den sygemeldte Beck. Den slags sjusk og ’rengøring’ af vidneudsagn ligner slet ikke Beck. Så hvad lå der bag?