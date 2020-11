Sølvbryllup med seerne: Kun Martin Beck og den drikfældige nabo er tilbage i sejlivet serie. Det er helt fint

I denne omskiftelige verden hører det absolut til sjældenhederne, at en kriminalserie holder sig oven vande, så at sige, i mere end 20 år. Morse holdt i 15 år. Det samme gjorde Frost og Jane Tennison. Der er selvfølgelig Barnaby ...

Men det er altså en bedrift, at serien om Martin Beck, vel at mærke den med Peter Haber i hovedrollen, nu nærmer sig sølvbryllup med seerne, når afsnit 39, 40, 41 og 42 kommer dryppende med et par måneders mellemrum dette sene efterår og på den anden side af juleferien. Ikke mindst fordi det faktisk er interessant at følge med i, hvad de går og bedriver i det svenske kriminalpolitis afdeling i Stockholm.

Vi har sagt farvel til de fleste af de figurer, de to geniale genrefornyere Maj Sjöwall og Per Wahlöö skabte i deres dekalogi ’Roman om en forbrydelse’, som udkom i perioden fra 1965 til 1975. Den sidste af de gammelkendte var Gunvald Larsson, som blev spillet af Mikael Persbrandt i 31 afsnit, inden han måtte lade livet.