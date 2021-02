1 hjerte: Der kan kun være én forklaring på, hvorfor man laver så dårlig en film

Drister man sig til at lave en vildmarksthriller, er ’Deliverance’ fra 1972 filmen, man uvilkårligt bliver sammenlignet med. John Boormans neglebidende naturfilm med Burt Reynolds og Jon Voigt, der på dansk fik den kækt publikumsvenlige titel ’Udflugt med døden’, er en spændingsfilm om vild og voldsom natur og fæl menneskelig indavl, der mange år senere stadig snildt står distancen.

En lignende skæbne vil med statsgaranti ikke tilfalde den svenske pendant ’Red Dot’. Ikke kun takket være sin kedelige titel vil den bloddryppende vandretur i Norra Norrland blive glemt hurtigere, end man kan nå at sige ’Jaga inte älgen’.

Det er jo ellers ikke, fordi genren ikke kan noget. Et vellykket og relativt nyt eksempel er den amerikanske snekrimi ’Wind River’, og i udgangspunktet egner den vidtstrakte svenske natur sig udmærket til den slags dramaer med dybe skove, dårlig netdækning og skydegale jagtpsykopater.

Tænk blot på ’Jægerne’ med Rolf Lassgård fra 1996. En film, man næsten skammer sig over at nævne i samme åndedrag som ’Red Dot’, og som nu også er blevet en tv-serie, hvor anden sæson står for døren. Men hvor ’Jægerne’ var en original svensk krimi i naturramme, er ’Red Dot’ et lige så tamt som udspekuleret forsøg på at opdatere ødemarksthrilleren med lidt nordic noir og en bette sjat sado-moralisme a la ’S.A.W’.

Titlen først. ’Red Dot’ skal få det til at gyse i svensken ved tanken om Lasermanden, som terroriserede de svenske ghettoer for nogle år tilbage. Den røde plet er laserkikkertsigtet, der på væmmelig facon befamler det forsvarsløse offer med sin tyste forsmag på dødens smækkys.