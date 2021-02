Ny dokumentar går bag om en af celebritykulturens helt store skandaler

»Lad aldrig sandheden stå i vejen for en god historie«, lød et af Truman Capotes guldkorn, der gemte på mere giftighed, end man måske først anede.

Ideen om, at alt kan formes til gode historier, gav forfatteren succes, men førte også til et litterært selvmord og en tilværelse som social paria.

Så længe Truman Capote kun vittigt fremturede med, at hans store omgangskreds og venskaber i New Yorks High Society var direkte inspiration til hans litterære karakterer, var det forførende farligt at omgås den sociale mand. Men da han endelig, stærkt presset, offentliggjorde uddrag af romanen ’Answered Prayers’ i bladet Esquire i 1975, hvor han kun meget let skjulte, hvis private historier og hemmeligheder han udleverede, fik tonen en anden lyd. Flere af hans nære venner cuttede kontakten til ham, og han blev udstødt af de finere kredse.