Ordknap film om en kvinde på flugt er Tarantino på valium og ’Drive’ uden den suggestive musik

Bettys onkel Frank er ikke som de andre i sydstatsfamilien. Han er sofistikeret, læser bøger, trækker sig fra machismo-råberierne, når mændene samler sig om sport i tossekassen.

Det er Frank, der fortæller den 14-årige Betty, at hun kan være lige præcis den, hun vil. Hun insisterer herefter på at blive kaldt Beth, og fire år senere, fuld af nyfunden selvtillid, flytter hun til New York for at starte på det college, hvor Frank er underviser. Inden der er gået mange minutter, har hun mødt Bruce, som hun bliver kæreste med, men hvorfor vil han dog ikke gå i seng med hende, da hun tøver jomfrueligt?

Det er selvfølgelig, fordi han er bøsse, fortæller onkel Frank hende senere. På det tidspunkt har Bruce lagt an på Frank til en fest med de herligt prætentiøse og ungdommeligt selvovervurderende ord: »Mine blowjobs er som poesi«.