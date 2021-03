4 hjerter: Debuterende instruktør serverer politiske pointer på en måde, så man knap opdager dem

Lige midt under det arabiske forår i Tunesien rammer den personlige tragedie ægteparret Fares og Meriem.

På vej hjem fra en picnic fyldt med venner og stor fremtidsglæde, bliver deres bil beskudt, og deres lille dreng, Aziz, bliver ramt. Han er i kritisk tilstand, da han ankommer til det nærmeste hospital, og det står snart klart, at han har brug for en levertransplantation for at overleve.