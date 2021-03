Dristig og sexet satire vinder virtuel Berlinale

Forgæves var det ikke, at instruktøren Radu Jude lod skolelæreren Emi slås for sin ret til at optage en pornofilm med sig selv og sin mand, der vises i starten af den rumænske film med den engelske titel ’Bad Luck Banging or Loony Porn’. Den dristige og satiriske film vandt nemlig den største pris, Guldbjørnen, som bedste film på årets virtuelle udgave af Berlinalen.

Filmen, hvori Emi (Katia Pascariu) under pandemien må slås for sin fortsatte ansættelse på skolen, da pornofilmen lækkes til elever, forældre og kolleger, tør med sin satire gå i rette med både moralsk snæversyn, identitetspolitikkens blindgyder og coronapolitiets utrættelige indsats. Som juryen på Berlinalen siger i sin begrundelse: »Den indfanger på lærredet selve indholdet og essensen, krop og sjæl, værdierne og de rå realiteter i vores tid ... Det gør den ved at provokere tidsånden, slå til den og udfordre den til duel ... Det er en gennemarbejdet, men også en vild film«.

Ved et improviseret møde med oprørte kolleger og forældre i skolegården må Emi bag sit mundbind forsvare indspilningen af den private pornofilm fra ægteparrets soveværelse. Som mange andre kvinder i filmene på den virtuelle filmfestival kæmper hun for retten til at have sin egen seksualitet i fred og dele den med dem, hun lyster, køn og andre identiteter uagtet. På den led har Berlinalen endnu en gang været båret af feminisme og stærke kvinder, mens mændene i moderne film fra – oftest – uafhængige produktionsselskaber verden over har svære tider.

De er enten fanget i gamle rutiner og mønstre, fordrukne tabere, svigefulde, voldelige eller alle dele på en gang. Selv når mændene vil være forestående og støttende, viser de sig at have skumle baggrunde eller hensigter.

Men der er trods alt en undtagelse. I den anonyme, tyske industriby Stadtallendorf. Her har Herr Bachmann stået eller siddet bag sit kateder med en gammel T-shirt med heavylegenderne AC/DC på brystet, en af sine farvestrålende huer over den skaldede isse og et gråt skæg i de sidste 17 år. I de sidste af dem fulgte dokumentaristen Maria Speth den 65-årige lærer med fornavnet Dieter med sit kamera.