Eddie Murphy råber »Fuck you, too« til sit publikum. Denne gang er det ikke sjovt

Da Eddie Murphy-filmen ’Coming to America’ havde premiere i 1988, blev den gennemheglet af kritikerne. Det var spild af Eddie Murphys talent, sagde man. Filmens instruktør, John Landis, og Murphy blev uvenner under optagelserne og svor, at de ikke ville arbejde sammen igen. Der blev lagt sag an mod filmselskabet Paramount Pictures, der måtte betale et beløb til forfatteren Art Buchwald for at have ’lånt’ hans idé til historien om en afrikansk prins, der tager til USA for at finde sig en kone.

Alligevel blev rom-com-eventyret en gigantisk succes. Det blev en kultfilm, en af de film, som folk på gaden gik rundt og citerede. Jeg har ikke selv tal på, hvor mange gange jeg og ikke mindst min klassekammerat Thomas gik rundt og råbte »Fuck you, too!«, ligesom Murphy gør det fra balkonen i Queens, fordi han tror, at det er en amerikansk måde at sige ’goddag, velkommen, hav en god dag’ på. Det var sjovt. Vi var 10-12 år gamle og havde sikkert set filmen på en lejet Moviebox. Vi nød den, som vi nød Olsen-banden- og Dirch Passer-film. Murphy og Landis kom i øvrigt også til at arbejde sammen igen.