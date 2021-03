1 hjerte: Ny serie på DR får bundkarakter

Under overfladen’, som kan ses på DR, er den type tv-serie, som man let kan føle, at man bør se. Stort anlagt tysk-dansk samarbejde, som en ny slags ’Broen’ – aber Deutsch – og spækket med store danske skuespillernavne som Thure Lindhardt, Lene Maria Christensen og Jakob Cedergren. En ambitiøs psykologisk familiethriller med en historiebue som en græsk tragedie og en følelsesmæssig intensitet som en latinamerikansk telenovela, men bare på en vindblæst ø i Flensborg Fjord.

To dansk-tyske familier har bosat sig i (det, vi bliver fortalt, er, men ikke får lov at opleve som) et paradis på en lille privat ø i fjorden. Den matriarkalske motor i foretagendet er senede Sabine (Katharina Schüttler), der sammen med sin ungdomsven fra den radikale venstrefløj, Jakob (en stirrende, kæbemuskelfleksende intens Thure Lindhardt), synes villig til at gøre hvad som helst for at bevare deres idylliske liv. Mens Sabine danser moderne, som om livet er hendes højskole, og Jakob laver dårlig kunst ude i laden, tjener deres arkitektægtefæller penge, og deres smukke, blonde teenagebørn lever et idyllisk, symbiotisk ungdomsliv.

Men da Kjell, Sabines ældste, falder over bord på en familiesejltur, hvor Jakob er skipper, begynder de gensidige bebrejdelser og fortidens incestuøse skeletter ikke bare at vælte ud af skabe – de står helt konkret på lur i skikkelse af Jakob Cedergren i rollen som Jonas – Jakobs bror og Sabines ekselsker. Han er ond, som man jo er i overtydelige film, når man har daggammelt skæg, ryger og går med læderjakke. I Det Hårde Gademiljø hører man den hårde spade og smiler slemt og skævt, når man giver mindreårige stoffer.

Før jeg bliver ondere endnu, vil jeg fremhæve de unges skuespilpræstationer. Særligt tyske Milena Tscharntke som Sille formår at bringe emotionel troværdighed ind i rollens konstante melodrama, og den overbordfaldne (eller sprungne?) hovedperson Kjell (Lukas Zumbrock) er eminent. De voksne prøver da også at arbejde med det, de er blevet overladt med af serieskaber Friedemann Fromm, men serien synes at kompensere for personskildringer med hul følelsesmæssig intensitet.

Alle samtaler accelererer til skænderier og slåskampe. Der er intet mådehold, ingen forankring i relationerne. Voldsomheden bliver ufrivilligt komisk, hvilket den øre-angribende blanding af danskernes middelmådige tysk og de tyske skuespilleres ubehjælpsomme dansk ikke ligefrem modvirker.