Næste uges tv: Så er der dømt stroppetur i endnu et realityformat

Når nu både yndlingsitalieneren og Michelin-drømmen har været lukket i adskillige måneder, kan trangen til hvid dug og betjening af andre end sig selv og den nærmeste familie godt gå hen og blive påtrængende. Man længes måske ligefrem – efter at komme ud at spise med kniv og gaffel. Men selv om der måske går en tid lang endnu, kan man så gøre manden på risten tricket efter, sådan da. Ved at se serien om spisesteder den ganske verden over. Dagens stop er Marrakesh i Marokko, og det er svært ikke at høre tonerne fra Crosby, Stills og Nashs udødelige ’Marrakesh Express’ på den indre jukebox. Ah, lifligt.

DR 2 kl. 20.00

For de fleste moderne mennesker er stroppetur mestendels en metafor. For ikke ret mange har efterhånden været i kongens klæder, inde at springe, aftjent deres værnepligt eller optrådt i Cirkus Mili, som soldatertjeneste gemytligt blev omtalt for blot en generation siden. Men hæren findes stadig, og naturligvis kan man simulere den i et reality-format, hvor til lejligheden indkaldte personer udsættes for alskens prøvelser. Og der er jo – næsten – ikke noget bedre end at se andre mennesker blive trykket flade eller presset til det yderste. Ah, lifligt.

TV 2 kl. 20.00

Opfindsomheden kender ingen grænser, når det gælder tv-underholdning. Vi har endnu formatet ’Den store tandlæge’, hvor kendte mennesker giver sig i kast med rodbehandlinger og stifttænder for rullende kamera, til gode, men til gengæld kan vi så forlyste os med at se, hvorledes det spænder af, når fire kendte danskere, herunder en tidligere politiker, skal forsøge sig som skuespillere og til og med i et endog meget kendt skuespil. Skal det monstro sammenlignes med en sommerdag? Ah, lifligt.