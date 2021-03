Anmelder oplevede det som tæt på uudholdeligt at se den 242 minutter lange superheltefilm, verden har ventet på i årevis

Fans verden over sidder klar.

Endelig skal retfærdigheden ske fyldest, endelig får den originale instruktør Zack Snyder (’300’ og ’Watchmen’) premiere på sit bud af ’Justice League’.

En film, som selskabet Warner Bros. ellers havde gjort færdig med en anden instruktør og i øvrigt klippet sådan, at den fremstod mere som en mainstream blockbuster end en cool superheltefilm med kultpotentiale.

Som Politiken tidligere har skrevet, var fansene så rasende over versionen fra 2017, at de førte kampagne under hashtagget #ReleasetheSnyderCut og blandt andet aktionerede med enorme billboards på Times Square i New York for at frigive Snyders egen udgave af tegneserieforlaget DC Comics superhelteepos, hvor Batman, Superman, Wonder Woman og mange andre forsøger at redde verden.

Men nu sker retfærdigheden altså fyldest. 18. marts kan fansene omsider få lov at se det omtalte Snyder Cut på HBO Nordic. Men i USA har anmelderne allerede set den. Og de fleste er ikke oppe at køre.

I The New York Times skriver Maya Phillips, at filmen synes at have mere af alt undtagen den kvalitet, den trænger mest til.

I L.A. Times skriver Justin Chang, at Snyders version føles for lidt som en livlig genoplivning og mere som en »tung guidet tur gennem et museums overflod af velkendte superheltefilmtroper og konventioner«.

Men der er også dem, der sætter sådan nogenlunde pris på Snyders version.

Mere, mere, mere

Amon Warmann fra filmmagasinet The Empire giver tre stjerner ud af fem og skriver, at det er en underholdende superheltefilm, og at hvis det er den sidste DC Comics-filmatisering, Snyder laver, er det en tilfredsstillende finale.

Mest positiv er magasinet Slate, hvor anmelderen Karen Han på forhånd er fan af Snyder, og hun roser ham for at give superheltene følelsesmæssig dybde og filmen for at tage sig tid til at gøre eksempelvis Cyborg menneskelig. Og selv om filmens spilletid er overdreven lang, jubler hun og glædes over, at den byder på mere, mere, mere.

The Hollywood Reporters anmelder John DeFore skriver, at den er en anelse bedre end den udskældte 2017-version, for den hænger bedre sammen, og special effects og fotografering er på et højere niveau. Men der er alt for mange og lange kampscener, som »lammer« filmen, og han oplevede, at det var næsten uudholdeligt at blive siddende i alle filmens 242 minutter.

Overkill

Vanity Fairs anmelder Richard Lawson skriver, at ’Justice League’ er »mere mission end film«, og han ser klare forskelle fra 2017-versionen: Tempoet er ændret, nye plottråde bliver spundet, og der lægges op til en efterfølger.

Det fænger, men han bliver også udmattet undervejs og skriver, at der er så meget slowmotion i filmens kampscener, at den formentlig ville være en time kortere, hvis de blev afspillet i normalt tempo. Og så er det også lidt tamt at sidde derhjemme og se en film, der er skabt i 4:3-format til Imax-biografer, pointerer han.

Time Outs anmelder Phil de Semlyen giver to ud af fem stjerner til filmen, som han betegner som generelt »overkill«. Den er mere humørsvingende, mere voldelig og mere tro mod tegneserien, »men er det bedre? Ikke rigtig«, vurderer han.

Med to timers ekstra spilletid burde Snyder have været i stand til at lappe plothuller, men i stedet dræner han historien for energi. Anmelderen foreslår, at de, der alligevel vil se den, bryder den op i fire timelange afsnit, som var det en tv-serie. Det vil gøre det lettere at gennemføre.

Han slutter med at anbefale, at medmindre man hører til ReleasetheSnyderCut-gruppen, bør man holde sig til originalen, uanset hvor ujævn den er. For den er i det mindste kort.