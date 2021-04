5 hjerter: Hun hopper ned i opioid- og kokainfælden. Trøstesløs DR-serie er meget langt fra det traditionelle søndagsdrama

En af den canadiske sanger-sangskriver Leonard Cohens mest citerede tekstlinjer vil vide, at »der er en sprække i alting; det er sådan lyset kommer ind.«

Men udsagnet har ikke universel gyldighed. Det er ikke alle vegne, at lyset – metaforisk talt – bryder igennem som et billede på godhedens triumf. Af og til og i visse sammenhænge råder det menneskelige mørke.

Og det er sådan et univers, danske Mette Heenos dramaserie ’Sneengle’ udspiller sig i. Her er lyseste farve institutionsgrå, højeste værdi på skalaen over velbefindende mellemfornøjet eller stenet af stoffer. Og det mest udbredte læsestof tatoveringer med gajolflapfilosofiske udsagn af typen »kæmp for alt, hvad du har kært«.

Vi er i et trøstesløst almennyttigt etagebyggeri i Stockholm. Her bor Jenni med sin døve datter, Nicole, og sin døgnarbejdende mand, Salim, som med vanlig svensk sans for fængende kælenavne konsekvent omtales som ’Salle’. Dertil den nyfødte dreng Lucas, der skriger, så det gør ondt i både hjerte og øren. Og i umiddelbar nærhed residerer også Jennis mor, Alice, der ernærer sig som hjemmetatovør med speciale i heavy metal-genren og det regelret vulgære.